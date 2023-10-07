Байер: Мы планируем возвращение Риккардо в Остине

1

Будущий руководитель AlphaTauri Питер Байер заявил на пресс-конференции в пятницу, что возвращение Даниэля Риккардо планируется на Гран При США.

Питер Байер: «Мы планируем, что в Остине Даниэль вернётся за руль. В понедельник он работал на симуляторе и сказал, что чувствует себя нормально, но не на 100%, поэтому мы не стали спешить. Учитывая, наличие в команде резервного пилота Лиама Лоусона, который сразу смог включиться в борьбу, мы вместе решили дать Риккардо ещё немного времени на восстановление.

Думаю, все согласятся с тем, что дебют Лоусона в Зандфорте не был простым, но под дождём на сложной трассе он отлично справился. Лиам здорово взаимодействует с инженерами, впитывает информацию и прибавляет с каждым кругом. Он очень быстро учится.

Лоусон отлично сражается на трассе. Должен сказать, что я восхищен тем, что он сделал в Сингапуре. Казалось, что его машина вдвое шире, чем у соперников.

После гонки я назвал его "львом Лиамом", он впечатлил меня своим выступлением и продолжает удивлять. Я очень рад, что он стал членом нашей семьи».