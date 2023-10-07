Даниэль Риккардо проведёт демозаезды в Нэшвилле

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Даниэль Риккардо продолжает готовиться к возвращению в строй после травмы и на этой неделе интенсивно работал на симуляторе на базе Red Bull Racing в Милтон-Кинсе, но перед этапом в Остине его физическая форма пройдёт ещё одну проверку.

За неделю до гонки в Остине он проведёт демозаезды в Нэшвилле, столице штата Теннесси. Также этот город считается столицей американской кантри-музыки, которую Даниэль очень любит.

Команда впервые проводит Red Bull Showrun в Нэшвилле, и участие Риккардо в нём было запланировано заранее, ещё когда он выполнял обязанности резервного гонщика команды, но теперь обстоятельства сложились так, что первой машиной, которую ему предстоит пилотировать после вынужденного перерыва, станет RB7 образца 2011 года.

Импровизированная трасса для демозаездов пройдёт по так называемому «Нижнему Бродвею», одной из центральных улиц Нэшвилла, где расположен знаменитый квартал развлечений. Учитывая растущую популярность Формулы 1 в США, можно ожидать, что гоночное шоу Red Bull соберёт немало публики.