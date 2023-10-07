Фернандо Алонсо: Пока сделан только первый шаг

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Из гонщиков Aston Martin в финал квалификации прошёл только Фернандо Алонсо, причём в итоге он будет стартовать в Гран При Катара из второго ряда. Его напарнику, Лэнсу Строллу, не удалось сориентироваться в ситуации, когда надо было правильно действовать в сложных условиях.

Фернандо Алонсо (4-й): «Я очень доволен итогами квалификации и тем, что после нескольких уик-эндов, когда мы были не столь конкурентоспособными, на этот раз я стартую с 4-й позиции в воскресной гонке.

Сегодня было очень сложно удерживать машину под контролем из-за того, что трасса очень скользкая, а также дул сильный ветер. На тренировке я почувствовал, что машина способна на хороший темп, и потом, уже в квалификации это подтвердилось.

Но пока сделан только первый шаг, и завтра нас ждёт спринт, так что посмотрим, что в наших силах, ведь очки можно заработать в оба дня».

Лэнс Стролл (17-й): «Сегодняшняя квалификация меня расстроила. Мой первый круг удалили из-за нарушения пределов трассы, а второй пришлось прервать из-за трафика, поэтому в последней попытке надо было решить сложную задачу.

Управляемость машины была вполне нормальной, но нам просто не хватило темпа. Завтра будет ещё одна возможность, поэтому, готовясь к спринту, мы должны постараться во всём разобраться».

Майк Крак, руководитель команды: «Сегодня вечером Фернандо проехал несколько очень хороших кругов, что позволит нам стартовать с 4-й позиции в воскресной гонке.

Пятница, предшествующая спринту – всегда сложный день, тем более когда приходится работать на пыльной трассе, о которой у нас мало информации. Но состояние её поверхности быстро улучшается.

Работа команды на базе в Сильверстоуне и гоночной бригады на трассе заслуживает похвалы, ведь нам удалось очень быстро найти оптимальные настройки машины. К сожалению, Лэнс не смог пройти во вторую сессию, поскольку его круги были удалены из-за нарушений пределов трассы, из-за чего он оказался в неблагоприятном положении и не смог улучшить свой результат».