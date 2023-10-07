Ферстаппен: Это был фантастически успешный год!

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Макс Ферстаппен, как всегда, по-боевому провёл субботний спринт в Катаре, финишировал вторым после не самого удачного старта, когда он потерял пару позиций, но затем спокойно отыгрался и обеспечил себе третий чемпионский титул за шесть гонок до завершения сезона.

Макс Ферстаппен: «Разумеется, сейчас у меня прекрасное настроение! Это был фантастически успешный год, мы провели немало отличных гонок, чем я очень горжусь, а также я очень горжусь работой всей нашей команды. Быть частью этого коллектива очень здорово, и стать трёхкратным чемпионом мира – это просто невероятно!

Но мы и дальше будем продолжать в таком же ключе, постараемся показывать максимально высокие результаты. Сегодня гонка тоже прошла очень интересно. Немного жаль, что в ход спринта вмешивались появления автомобиля безопасности, но в целом было весело!

Оскар Пиастри провёл прекрасную гонку – полагаю, ему было непросто, ведь мы стартовали на шинах Medium, а вокруг нас были соперники на Soft, и у них сначала сцепление было получше, но он всё сделал правильно. Под конец дистанции я изо всех сил старался его догнать, но не получилось!»