Ферстаппен надеется выступить в Ле-Мане на RB17

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Макс Ферстаппен прокомментировал новость о том, что в 2025 году в WEC в классе гиперкаркаров дебютирует заводская команда Aston Martin, и его слова привлекли серьёзное внимание прессы, поскольку он пообещал обязательно выступить в «24 часах Ле-Мана».

Без пяти минут трёхкратный чемпион мира надеется, что в будущем сможет осуществить это желание за рулём машины, которую разрабатывает Эдриан Ньюи, и которую построит Red Bull.

«Однозначно, я поеду в Ле-Мане, но для этого всё должно правильно сложиться, – приводит слова Ферстаппена RacingNews365. – Я не хочу появиться там просто ради участия. Если уж участвовать, то хорошо к этому подготовиться и претендовать на победу.

Разумеется, там действует BoP (Balance of Performance, т.е. «Баланс эффективности», но по сути это весовой гандикап), а это всегда создаёт некоторые сложности, но, по крайней мере, я хочу быть конкурентоспособным, а для этого нужна тщательная подготовка. И, конечно, если это возможно, то я хочу выступить там за рулём гиперкара RB17.

Но вообще это здорово и прекрасная новость для спорта, что в Aston Martin собираются выступать в WEC на их Valkyrie. Это классная машина, и у двигателя V12 будет просто невероятный звук. Я очень рад за них, буду следить за их выступлениями, и, вероятно, пилотировать эту машину будет Фернандо Алонсо, что тоже замечательно».

Макс Ферстаппен пока не выступал в гонках на выносливость, хотя никогда не скрывал своего интереса к марафону в Ле-Мане, и в последние годы не раз принимал участие в 24-часовых виртуальных гонках вместе с Team Redline, его командой по киберспорту.