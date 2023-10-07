Хорнер: Сложно объяснить отставание Серхио от Макса

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В Катаре Макс Ферстаппен завоевал десятый поул в сезоне, а его напарник Серхио Перес в восьмой раз не вышел в финал квалификации. В первой и второй частях мексиканский гонщик почти секунду проигрывал напарнику, и у руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера нет ответа, чем объяснятся такая разница в скорости.

Кристиан Хорнер: «Очевидно, что сложно найти объяснение такой разнице в скорости между нашими гонщиками. Мне жаль Серхио. Он вышел в финал, но затем время его круга было удалено.

В точно таком же положении оказались Оскар Пиастри и Ландо Норрис, и это очень тяжело. Время Карлоса Сайнса тоже было удалено. Макс вновь отлично справился с работой, а Серхио оказался в непростой ситуации.

Серхио переживает сложный период. Он опытный парень, но на него оказывается огромный прессинг из-за того, что он занимает одно из самых желанных мест в Формуле 1. Я уверен, что он справится. Команда должна поддержать Серхио и постараться сделать всё возможное, чтобы он закончил сезон на втором месте в личном зачёте».