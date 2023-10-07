Команды могут обязать провести три пит-стопа

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Из-за потенциальных проблем с безопасностью в FIA могут обязать команды провести как минимум три пит-стопа в воскресной гонке.

Утром в субботу в FIA выпустили официальное заявление об обнаруженных повреждениях на шинах, проехавших в пятницу более двадцати кругов. Считается, что они могут быть вызваны высокочастотными колебаниями боковины шины при взаимодействии с 50-миллиметровыми «пирамидальными» поребриками.

В связи с потенциальной проблемой с безопасностью приняты следующие меры:

1. Ограничения выезда за пределы трассы в 12-13 поворотах будет пересмотрено.

2. После пересмотра ограничений будет проведена 10-минутная тренировка, которая начнётся в 16:00 по местному времени и позволит гонщикам адаптироваться к переменам. Квалификация к спринту начнётся на 20 минут позже запланированного (16:20 по местному времени).

3. После спринта (19 кругов) будет проведен анализ состояния шин, чтобы решить, нужно ли предпринимать дальнейшие действия перед Гран При.

4. В случае, если проблема останется, будет издана следующая директива для воскресного Гран При:

— дистанция для одного комплекта шин не должна превышать 20 кругов.

— все гонщики будут обязаны выполнить как минимум три пит-стопа для замены шин во время гонки.

Pirelli и FIA проведут обширные исследования и моделирование, чтобы с полной уверенностью установить причины этой проблемы и избежать её в будущем.