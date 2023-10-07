Пиастри: На старте постараюсь создать отрыв

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Оскар Пиастри не ожидал, что окажется самым быстрым в квалификации, предшествовавшей субботнему спринту, однако в сложных условиях на всё ещё скользкой трассе он лучше всех справился с делом, вновь подтвердив, что он быстрый и талантливый гонщик.

Оскар Пиастри: «Я очень-очень доволен, хотя предпочёл бы подождать минут пять, вдруг результаты изменятся! (смеётся) Хочется дождаться подтверждения, что я действительно завоевал поул. Но если это действительно так, то у нас есть хороший повод для радости.

Я действительно проехал хороший круг, и на экранах, установленных вдоль трассы, видел, что Ландо допустил ошибку в последнем повороте. Не знаю, какое время он мог бы показать, но своим результатом я доволен.

На трассе были произведены некоторые изменения, в том числе в некоторых местах были изменены границы трассы, и теперь их не видно из кокпита, поэтому было сложно понять, где проходит эта граница. Это несколько осложнило задачу, но все были в равном положении.

В двух первых сессиях сегодняшней квалификации у меня были довольно серьёзные сложности, но в финале я смог собрать всё воедино, а также считаю, что вся команда McLaren отлично сработала.

Посмотрим, удастся ли удержать эту позицию и выиграть спринт, ведь Макс Ферстаппен стартует с третьей позиции, не так уж далеко от меня. Разумеется, мы приложим максимум усилий, хотя ещё вопрос, как поведут себя шины. Но на старте я постараюсь создать отрыв, и посмотрим, что из этого получится».