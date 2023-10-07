После неудачной сессии Стролл вёл себя крайне несдержанно

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В четвёртой квалификации подряд у Лэнса Стролла возникают те или иные проблемы, и это уже становится тенденцией. При этом ему не удаётся держать себя в руках, и в Катаре, выбыв из борьбы уже в первой сессии, он повёл себя в боксах команды Aston Martin совершенно неподобающим образом.

Если бы он, вернувшись на пит-лейн после очередного неудачного круга, просто вышвырнул из машины руль, уже это вызывало бы критику, но он ещё и грубо толкнул Генри Хоу, своего тренера и физиотерапевта, который, кстати, помог ему быстро восстановиться после травм, полученных перед началом сезона.

Скрывать своего раздражения Стролл не собирался и во время интервью официальному сайту чемпионата, употреблял ненормативную лексику, а в ответ на вопросы журналиста буркнул всего несколько слов, а затем просто отвернулся и ушёл.

Подобное несдержанное поведение – весьма тревожный признак и совершенно не красит канадского гонщика. Остаётся надеяться, что в команде смогут его призвать к порядку и заставить извиниться перед сотрудником, который просто хотел его успокоить, что вполне естественно в такой ситуации.

Тот факт, что в Катаре к обычным сложностям добавились дополнительные неблагоприятные факторы – очень скользкая трасса и порывистый ветер, влиявший на поведение машин – не может служить оправданием для подобных поступков, тем более что в дни гоночных уик-эндов все, кто выступает в Формуле 1, всегда на виду.