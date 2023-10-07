Расселл: Нас ждёт интересная субботняя гонка

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На трассе в Катаре Джордж Расселл второй день подряд опережает Льюиса Хэмилтона, своего напарника по команде Mercedes. Он был чуть быстрее семикратного чемпиона мира во вчерашней квалификации и намного быстрее в субботней, предшествовавшей спринту. Сегодня Джордж показал 4-й результат, а Льюис – только 12-й, поэтому не прошёл в финальную сессию.

Джордж Расселл: «Если бы перед началом уик-энда мне сказали, что в одной из квалификаций мы покажем 4-й результат, мы бы, наверное, согласились это принять, зная, что условия на трассе будут сложными. Но вчерашняя 2-я позиция и четвёртая сегодня – это действительно отличное достижение.

Мы знали, что McLaren будут быстрыми в этот уик-энд, и я поздравляю Оскара, но он весь сезон прекрасно справляется с делом. Вечером нас ждёт интересная субботняя гонка, и если честно, я думаю, что те изменения на трассе, которые произвела FIA, дают положительный эффект».

Совсем иное настроение у Льюиса Хэмилтона: «Сегодня всё складывалось не так, как вчера. Вчера машина производила вполне нормальное впечатление, и я не знаю, что произошло – может быть, ветер переменился, или всё из-за того, что температура была намного выше, но баланс стал совершенно другим. С балансом теперь всё плохо.

Кроме того, возникли новые проблемы, связанные с пределами трассы. В основном они были у меня в 13-м повороте, где были произведены изменения. Но все в равных условиях.

Просто лично у меня большие сложности из-за баланса и сильной недостаточной поворачиваемости. Почему это происходит, точно сказать не могу. Но машина ведёт себя иначе».