Слабейшие команды смогут потратить больше

Четыре слабейшие команды Формулы 1 смогут потратить на развитие устаревшей инфраструктуры на $20 млн. больше, чем разрешено бюджетными ограничениями.

Эта сумма меньше $100 млн, на которые надеялся новый руководитель Williams Джеймс Ваулз, но всё же слабые команды смогут стать немного сильнее.

Джеймс Ваулз: «Это хорошая новость. Переговоры с командами привели к подписанию соглашения, которое позволит нам потратить на 20 миллионов больше. Williams ждут серьёзные перемены, на это нужны деньги».