25 минут до старта: Комментарий Лиама Лоусона

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Вчерашний спринт в Катаре закончился для Лиама Лоусона вскоре после старта – новозеландский гонщик AlphaTauri допустил ошибку и не смог удержать машину на трассе. В воскресном Гран При он пообещал учесть этот невесёлый опыт.

Лиам Лоусон: «Если честно, в этот уик-энд мне пришлось очень непросто – пожалуй, даже труднее, чем я предполагал. Из-за совсем нового асфальта, песка на трассе и сильного ветра условия были очень непростыми, и, к сожалению, я допустил ошибку. Разумеется, я постарался извлечь урок, готовясь к сегодняшней гонке. По крайней мере, я уже лучше представляю, чего ожидать.

Я в предвкушении предстоящего Гран При и полагаю, что он обещает быть очень интересным, в том числе из-за новых правил, введённых FIA. В любом случае, в этой ситуации постараемся справиться с задачей как можно лучше».