Боттас: Мы выяснили, что способны на приличный темп

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В субботнем спринте в Катаре Валттери Боттас финишировал 11-м, но в итоговом протоколе поднялся на строчку выше после штрафа, полученного Шарлем Леклером. А Гуаньюй Чжоу переместился на 14-е место после штрафа Лэнса Стролла.

Валттери Боттас (10-й): «Сегодня был интересный день: мы выяснили, что способны на приличный гоночный темп, позволявший бороться на трассе с соперниками, ехавшими вокруг нас, и хотя мы не попали в призовую десятку, нам удалось отыграть пару позиций.

Это придаёт уверенность перед основной гонкой уик-энда. Я рад, что стартовал на шинах Medium, поскольку нам казалось, что мягкая резина будет подвержена слишком сильной деградации.

К сожалению, по-моему, автомобиль безопасности оставался на трассе на пару кругов дольше, чем хотелось бы, и из-за этого на последних стадиях спринта мы не успели ещё что-то отыграть. Тем не менее, завтра мы стартуем с более благоприятной 9-й позиции, и будем надеяться, что нам удастся воспользоваться неплохим темпом, который мы показали в спринте, и у нас будет более реальный шанс заработать очки».

Гуаньюй Чжоу (14-): «Для нас гонка оказалась богатой на события, и нам пришлось по-настоящему бороться. Сцепление было очень неважным, однако темп на шинах Medium был неплохим, и я догонял Лэнса Стролла. Когда на трассу в последний раз выехал автомобиль безопасности, мы решили рискнуть и перейти на мягкую резину, применив тактику, отличную от Валттери.

Но из этого ничего не получилось, деградация шин Soft оказалась слишком интенсивной. В любом случае мы получили много информации, которая пригодится завтра. При старте с 20-й позиции придётся непросто, но нам нечего терять, мы можем только пробиваться вперёд.

Обгонять здесь не так уж просто, особенно если образуются вереницы машин, едущих вплотную друг за другом, что даёт всем возможность использовать DRS, но если мы окажемся на свободной трассе, то постараемся отыгрывать позиции».