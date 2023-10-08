Буэми: Здорово, что есть возможность работать с Максом

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Себастьен Буэми впервые сел за руль машины Red Bull Racing 16 лет назад: осенью 2007-го он пилотировал RB3 на тестах в Хересе. С тех пор он сотрудничает с этой командой, в том числе с 2009-го по 2011 гг. выступал в Формуле 1 за Toro Rosso.

Хотя своих главных успехов швейцарец добился в других категориях, завоевав титул в Формулы E, а также четыре раза выиграв вместе с заводской командой Toyota чемпионат мира по гонкам на выносливость, он по-прежнему работает на симуляторе Red Bull в Милтон-Кинсе. В том, что Макс Ферстаппен в очередной раз стал чемпионом мира, есть и его заслуга. Но отмечать успех коллеги шампанским он не собирается.

«Это не то же самое, что победить самому. Но я очень рад за Макса, ведь ради его успеха стоило проводить долгие часы на симуляторе, – поделился Буэми, который работает на базе чемпионской команды и в этот уик-энд, в интервью швейцарскому таблоиду Blick. – Уже через десять минут после тренировки мы загружаем в симулятор все данные, полученные с трассы. После этого начинаем перебирать варианты настроек, которые помогут Максу добиться более высокой скорости в квалификации. Например, в пятницу были серьёзные проблемы из-за ветра.

Впрочем, мы вносим лишь небольшой вклад в общий успех. Макс – невероятный гонщик. Здорово, что у нас есть возможность наблюдать за прогрессом столь незаурядного человека и так тесно с ним сотрудничать. Макс может очень точно описать поведение машины на трассы и всегда предлагает разумные способы решения проблемы.

Поразительно, но такое впечатление, что у него не бывает неудачных дней, он всегда быстр и редко допускает ошибки, даже когда стартует из середины пелотона. Сейчас в Формуле 1 нет никого, кто бы выступал на столь высоком уровне».