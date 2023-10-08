Гонщики AlphaTauri извинились перед командой

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Спринт в Катаре не принёс очков AlphaTauri…

Юки Цунода (11-й): «Не самый простой день, но так бывает в субботних спринтах. Извиняюсь перед командой за выезды за пределы трассы и радиосвязь в первой сессии.

Мы не смогли добиться максимального результата во время Sprint Shootout, чем я был очень расстроен. В спринте первый круг был сложным, особенно из-за ветра, но важно было собрать информацию о работе шин, не допустить ошибок и добраться до финиша.

Мы подготовились к завтрашней гонке и будем бороться. Контролировать износ шин будет непросто, но мы сделаем всё, чтобы заработать очки».

Лиам Лоусон (сход): «Машина была быстра, но я ошибся на последнем круге, слишком широко заехал на поребрик и моё время удалили. Приношу свои извинения команде – они проделали огромную работу, упорно трудились всю ночь, чтобы сделать большой шаг вперед по сравнению с пятницей.

На первом круге спринта главной проблемой стал песок на асфальте. Я плохо стартовал с грязной стороны трассы, но вошёл в первый поворот по основной траектории и отыграл несколько мест. Во втором повороте я выехал за пределы трассы и потерял контроль над задней частью машины. Я извиняюсь перед командой, я сделал выводы и завтра постараюсь добиться большего».