Хэмилтон: Я вообще не понял, что произошло

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Гонщики Mercedes стартовали с отличных позиций и вполне могли подняться на подиум, но умудрились столкнуться в первом же повороте. И если Джордж Расселл продолжил гонку, хотя ему пришлось провести незапланированный пит-стоп и поменять повреждённое переднее крыло, то машина Льюиса Хэмилтона была сильно разбита.

«Сегодня мы упустили возможность заработать много очков, – прокомментировал семикратный чемпион мира. – В тот момент адреналин зашкаливал, и я вообще не понял, что произошло. Предположу, что когда я атаковал Джорджа сзади, вполне возможно, что ему было просто некуда деться.

Это просто очень неудачное стечение обстоятельств, и я готов взять ответственность на себя. Команда продолжает выкладываться по максимуму, и когда происходят подобные неприятности, это очень расстраивает. Будем надеяться, что хотя бы Джордж сможет финишировать в первой десятке».