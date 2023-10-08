Макс Ферстаппен: Судьба гонки решилась на первом отрезке

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Победа в Катаре стала для Макса Ферстаппена 14-й в сезоне и 49-й в карьере. Макс стартовал с поула, лидировал от старта до финиша и показал лучший круг, завоевав Большой шлем. После финиша действующий чемпион мира рассказал, что хоть он и контролировал ситуацию, гонка получилась одной из самых сложных.

Его напарник по команде Red Bull Racing Серхио Перес получил пятисекундный штраф за нарушение границ трассы и заработал одно очко за десятое место.

Макс Ферстаппен (1-й): «Судьба гонки решилась на первом отрезке. После я просто контролировал темп и следил за тем, чтобы шины всё время находились в оптимальном рабочем диапазоне.

Гонщики McLaren сегодня вновь были очень быстры, да и гонка сама по себе получилась одной из самых сложных. Гонка точно в моей пятёрке самых сложных.

Теперь можно немного отпраздновать успех, но в этом сезоне впереди ещё несколько этапов, которые мы хотим выиграть».

Серхио Перес (10-й): «Очень сложная гонка, а старт на шинах Hard только усложнил задачу. Из-за того, что автомобиль безопасности выехал на первом круге, у меня возникли проблемы с прогревом шин. В результате я терял позиции вместо того, чтобы их отыгрывать.

Я потерял время позади Гуаньюя Чжоу – я не мог его обогнать из-за того, что не удавалось прогреть шины. Гонку нельзя назвать идеальной – она получилась очень сложной. Но не только гонка была сложной, а весь уик-энд. Нам предстоит многое проанализировать.

Ко всему прочему, я получил три штрафа за нарушение границ трассы. Мне было очень сложно из кокпита увидеть белую линию. Полагаю, у остальных были аналогичные проблемы. Я должен был лучше справиться с работой.

Такая же история была в Австрии, когда я тоже не видел границы трассы. Я сижу достаточно низко в кокпите и, вероятно, это ухудшает обзор».