Расселл призывает FIA не навязывать три пит-стопа

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После осмотра шин, использовавшихся в пятницу, возникли сомнения в их надёжности из-за «микроскопических порезов» – и в субботу в FIA опубликовали директиву, в которой предусматривается возможность обязать гонщиков провести три пит-стопа, чтобы каждый комплект шин проезжал не более 20 кругов.

Джордж Расселл призывает этого не делать…

Джордж Расселл: «Формат уик-энда со спринтом таков, что по ходу единственной тренировки мы не можем полноценно поработать с резиной. Это в Барселоне, которую мы хорошо знаем, после трёх тренировок можно с уверенностью говорить, сколько пит-стопов понадобится – два или три, а здесь это часть интриги.

В этот уик-энд у нас нет такой информации. Если бы у нас были три тренировки, мы бы поняли, что шина изнашивается и нужно делать две или три остановки.

В FIA хорошо справились, немного изменив конфигурацию трассы. Поначалу я был настроен скептически, но потом понял, что всё сделано верно, но я не думаю, что сейчас им стоит вмешиваться и обязывать нас проводить три пит-стопа».