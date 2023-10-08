Стюарды не стали штрафовать Окона, Хюлкенберга и Переса

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На одиннадцатом круге спринта Гран При Катара между Эстебаном Оконом, Нико Хюлкенбергом и Серхио Пересом произошло столкновение. Машины получили повреждения, и все трое сошли с дистанции.

Стюарды рассмотрели инцидент и пришли к выводу, что нельзя однозначно установить, кто из гонщиков виновен больше, поэтому столкновение признано гоночным инцидентом и никто не оштрафован.

В решении отдельно указывается, что Эстебан Окон, смещаясь в сторону Нико Хюлкенберга, не видел Переса, и если бы Серхио не было в том месте трассы, то Окон и Хюлкенберг проехали бы поворот, не столкнувшись друг с другом.