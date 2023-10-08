В 14:00 пройдёт брифинг для команд по поводу шин

Представители Формулы 1 встретятся с сотрудниками FIA сегодня в 14:00, чтобы обсудить необходимость ограничения отрезка на одном комплекте шин во время гонки.

В пятницу в Pirelli обнаружили, что у шин, проехавших 20 кругов и более, есть микроразрывы, способные привести к потере герметичности. Объяснили это особенностями поребриков в Катаре.

После субботнего спринта в Pirelli ещё раз сделали контрольные срезы шин, и сегодня на брифинге сообщат о своих выводах командам, где и будет озвучено решение FIA о том, есть ли проблемы с безопасностью и нужно ли ограничивать максимальное число кругов на одном комплекте.