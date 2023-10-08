Вассёр: Решение стартовать на мягких шинах не оправдалось

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В спринте Гран При Катара только Карлос Сайнс принёс Ferrari очки за шестое место. Его напарник Шарль Леклер финишировал седьмым, но получил пятисекундный штраф за неоднократное нарушение границ трассы и опустился на двенадцатую строчку в итоговом протоколе. В команде признали, что решение стартовать на мягких шинах оказалось ошибочным.

Карлос Сайнс (6-й): «Очень сложный спринт. У нас не было информации о работе шин на длинной серии кругов, поэтому мы решили стартовать на Soft и постараться отыграть несколько мест на старте, а затем контролировать износ резины во время обороны позиции.

Мне удался очень хороший старт, и на протяжении первых нескольких кругов казалось, что мы можем бороться впереди. К сожалению, шины начали сильно гранулироваться по сравнению с Medium, поэтому шестое место оказалось максимумом, который я смог удержать.

Мы получили много полезной информации для воскресенья. И хотя нас ждёт очень сложная гонка, мы будем атаковать до конца, чтобы заработать больше очков».

Шарль Леклер (12-й): «Интересный спринт. После квалификации и квалификации перед спринтом у меня не осталось новых комплектов Soft, поэтому я стартовал на прикатанных шинах. Это только усложнило задачу по контролю состояния шин.

Шины Medium показали себя с хорошей стороны. У нас есть дополнительные комплекты этих шин по сравнению с соперниками, что может дать преимущество в гонке. Если удастся бережно работать с шинами Soft, то этот состав тоже будет хорош – гонка должна быть интересной».

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «В первую очередь наши поздравления Максу Ферстаппену и Red Bull Racing с завоеванием титула в личном зачёте. Что касается нашей команды, то решение стартовать на мягких шинах не оправдалось.

Несколько выездов автомобиля безопасности помогли нам – в противном случае, результат был бы хуже. В каком-то смысле мы минимизировали потери и заработали несколько очков. Теперь можно сосредоточиться на воскресной гонке, где будут разыграны главные очки. Наша цель – выступить лучше, чем в спринте.

Для всех команд 19 кругов спринта оказались полезными, поскольку позволили собрать важную информацию и оценить износ шин на длинной серии. В воскресенье мы воспользуемся полученными сведениями».