Выводы Pirelli могут повлечь новые решения FIA

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Оскар Пиастри выиграл спринт в Катаре, таким образом прервав череду побед Red Bull в коротких гонках, а Макс Ферстаппен финишировал вторым, обеспечив себе титул чемпиона мира, и Марио Изола, директор Pirelli Motorsport, комментируя итоги субботы, искренне его поздравил.



Марио Изола: «Прежде всего мы хотим поздравить Макса Ферстаппена с его третьим чемпионским титулом, в этом сезоне он выступает очень успешно и по-настоящему доминирует.

Сегодня у Pirelli было особенно много дел. После вчерашней тренировки мы выяснили, что на боковинах некоторых шин после двух десятков кругов появились признаки микропорезов, шедших от поверхности до кордового каркаса. Вероятнее всего это было вызвано повторяющимися нагрузками, возникавшими при езде по поребрикам, особенно в 12-м и 13-м поворотах.

Мы немедленно проинформировали FIA, и они предприняли определённые меры, пересмотрев границы трассы в этих поворотах и организовав дополнительную тренировку перед квалификацией к спринту. Это позволило гонщикам найти новые траектории на этой части трассы.

Теперь, как это происходит в каждый гоночный уик-энд, мы занимаемся анализом комплектов шин, которые команды вернули нам в конце дня. Как только эта процедура будет завершена, мы сообщим наши выводы FIA, и если необходимо, перед завтрашним Гран При будут приняты дополнительные меры.

Если говорить о поведении шин на трассе, стало понятно, что резина состава Medium лучше всего подходит для длинных отрезков, чем и является спринт. Мягкие шины были более эффективны на старте и на трёх рестартах, но на длинной дистанции страдали от гранулирования и тепловой деградации.

Это вполне предсказуемое явление на трассе, особенно скользкой из-за песка, который ветер нёс на асфальтовое покрытие.

Что касается завтрашнего дня, то не стоит заниматься гаданием по поводу тактических схем, поскольку надо дождаться результатов нашего анализа и посмотреть, могут ли они повлечь решения FIA о том, каким образом будет проходить гонка».