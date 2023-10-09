Алонсо: Условия были экстремальными, но пришлось терпеть

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Гран При Катара стал для всех тяжёлым испытанием, но гонщики McLaren были среди тех, кто с ним справился лучше других. Оба поднялись на подиум, что позволило этой команде существенно сократить отставание от Aston Martin в Кубке конструкторов, тогда как Фернандо Алонсо финишировал шестым.

Двукратный чемпион мира рассказал о трудностях, которые ему пришлось преодолевать на дистанции гонки, причём среди них были и довольно специфические.

«За последние два десятка лет это была моя самая тяжёлая гонка, – признал Алонсо, общаясь с испанскими журналистами. – Влажность была выше, чем в предыдущие два дня, а ветра не было вообще. Кроме того, мы с Лэнсом Строллом страдали от того, что правая сторона сиденья была очень горячей из-за того, что под ней перегревался то ли какой-то трубопровод, то ли блок электроники.

Я чувствовал, что с правой стороны сиденья и кокпита очень горячо – мне жгло не только спину, но руку. По радио я попросил, чтобы на пит-стопе меня облили водой, но это не разрешено, поэтому пришлось терпеть, хотя условия были экстремальными.

Это можно сравнить разве что с гонками на малайзийском автодроме в Сепанге, где Гран При проходил днём. В общем, тяжелейшая была гонка, и, по-моему, когда в Катаре проходил чемпионат мира по футболу, то по ходу матчей делались специальные перерывы, чтобы игроки при таких температурах не страдали от обезвоживания.

Когда гонки проходят в странах со столь жарким климатом, надо подумать, что можно сделать, чтобы мы не страдали больше, чем нужно. Но в целом я доволен, как прошёл уик-энд.

В Монце и в Японии я был девятым, в Сингапуре очков не заработал, и когда мы прилетели в Катар, то думали, что эта трасса не подходит нашей машине, и вряд ли мы здесь заработаем много очков. Однако наша машина оказалась более конкурентоспособной, чем ожидалось – мы были примерно на уровне Ferrari и не так уж много уступали Mercedes.

Очки за 6-е место важны для командного зачёта, но если говорить о гонке, то на первом круге я оказался на 3-й позиции и прикинул, что можно будет побороться за места в первой пятёрке. Но потом пришлось расстроиться, когда я вылетел за пределы трассы, из-за чего было повреждено днище машины, и я не смог догнать Шарля Леклера. Поэтому трассу мы покидали хоть и в неплохом настроении, но привкус горечи всё-таки был.

В последние пару месяцев у нас проблемы с управляемостью машины, пилотировать очень трудно, поскольку AMR23 ведёт себя не вполне предсказуемо. Например, даже если кажется, что сцепление с трассой более-менее нормальное, оно может неожиданно пропасть. Подобные перепады происходили во всех последних гонках.

Но в Катаре я допустил ошибку, которая мне дорого обошлась, не только из-за того, что это был поворот специфической конфигурации, но и потому, что за пределами гоночной траектории на трассе много песка.

Что касается ситуации в личном зачёте, то вряд ли я смогу догнать Льюиса Хэмилтона, который находится на 3-й строчке. Если гонки будут проходить по обычному сценарию, то думаю, что это мне не удастся, ведь он как правило не допускает промахов. И хотя в этот раз он сошёл с дистанции, мы заработали не так уж много очков – этого не хватает, чтобы его догнать.

Но мы продолжаем модернизировать машину, поэтому надеюсь, что у нас будут и более удачные уик-энды. Хочется верить, что в Остине и Мехико всё сложится нормально, и мы сможем приблизиться к нашей цели».