Боттас: Результат стал отличной наградой всей команде

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В Катаре впервые в сезоне оба гонщика Alfa Romeo финишировали в первой десятке – Валттери Боттас занял 8-е место, Гуаньюй Чжоу – 9-е, что позволило команде подняться на 8-ю строчку Кубка конструкторов, опередив Haas F1.

Валттери Боттас (8-й): «Для нас сегодняшний день сложился отлично, и я очень доволен результатом, достигнутым командой. Условия, в которых проходила гонка, были по-настоящему экстремальными из-за жары и влажности, что затрудняло работу, но мы знали, что можем хорошо выступить, что потенциал у нас есть. И мы этого добились благодаря хорошей тактике и правильным действиями по ходу гонки.

Такой результат стал отличной наградой всей команде, как гоночной бригаде, так и всем, кто в предыдущие недели упорно трудился на базе в Хинвиле, разрабатывая технические новинки. Мы постараемся и дальше выжимать из машины максимум, и это заряжает оптимизмом перед оставшимися гонками.

Очки, заработанные сегодня, позволили улучшить нашу позицию в Кубке конструкторов, ведь команда поднялась на 8-е место, и мы продолжим напряжённо работать, чтобы выполнить задачи, стоящие перед нами в этом сезоне».

Гуаньюй Чжоу (9-й): «Замечательная была гонка, ведь после старта из последнего ряда мне удалось добраться до призовой десятки. У нас была хорошая тактика, мы контролировали износ резины и не допустили ни единой ошибки – всё это позволило добиться такого результата.

Нам удалось показать высокий темп на жёстких шинах, а на последнем отрезке на резине состава Soft мы были просто фантастически быстрыми, поэтому смогли финишировать впереди наших соперников.

Ближе к заключительной стадии гонки было неясно, кто какие штрафы получит, и здорово, что в итоге мы поднялись на 9-е место. Гонка была трудной, по ходу дистанции надо было и обгонять, а порой и жёстко обороняться. Также было важно соблюдать пределы трассы, но мы справились.

Я очень устал, мне ещё никогда не приходилось гоняться в подобных условиях, но в итоге все были вознаграждены после очень очень тяжелого периода. Но мы никогда не сдавались, даже если приходилось непросто, и сегодня, когда это было действительно важно, смогли всё собрать воедино».