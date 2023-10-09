Гран При Катара: Любопытная статистика

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Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Катара…

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Гонка

Квалификация

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, завоевав 30-й поул в карьере. Столько же поулов было у Нико Росберга. Следующий ориентир – Найджел Мэнселл и его 32 поула.

Поул в Катаре – десятый для Ферстаппена в сезоне. Лидирует по этому показателю Себастьян Феттель, завоевавший 15 поулов в 2011-м тоже за рулём машины, построенной Эдрианом Ньюи.

Джордж Расселл квалифицировался вторым, третий раз в сезоне и второй раз в трёх последних Гран При стартовал с первого ряда.

Льюис Хэмилтон квалифицировался третьим, впервые после Гран При Бельгии попав в тройку лидеров.

Фернандо Алонсо показал четвёртое время, продлив свою серию выходов в финал квалификации на всех этапах сезона.

Оскар Пиастри оказался в протоколе шестым и четвёртый раз в шести последних Гран При опередил напарника по McLaren Ландо Норриса.

Пьер Гасли квалифицировался седьмым, Эстебан Окон – восьмым: впервые за семь последних Гран При команда Alpine прошла в финальную сессию двумя машинами.

Валттери Боттас показал девятое время, третий раз в этом году (после Майами и Венгрии) пробившись в финал квалификации.

В четвёртом Гран При подряд Лэнс Стролл выбыл из борьбы в первой части квалификации.

Десятый раз в сезоне Кевин Магнуссен выбыл из борьбы в первой части квалификации.

Гонка

Выиграв Гран При Катара, Макс Ферстаппен одержал 14-ю победу в сезоне и 49-ю в карьере. Для Макса это 14-я победа подряд при старте с поула – это новый рекорд Формулы 1.

В Катаре Ферстаппен финишировал в 36-й гонке подряд, поднявшись на вторую строчку в общем рейтинге по этому показателю. Лидирует в нём Льюис Хэмилтон – 48 финишей подряд.

В Формуле 1 Ферстаппен победил на 24 различных трассах, обойдя по этому показателю Михаэля Шумахера и уступая только Льюису Хэмилтону (31 трасса).

Ферстаппен лидирует в личном зачёте с преимуществом более 200 очков. Наибольший отрыв по итогам сезона составляет 155 очков – у Феттеля в 2013 году.

В Катаре Ферстаппен завоевал 10-й хет-трик (поул, лучший круг и победа), уступая теперь только Джиму Кларку (11), Льюису Хэмилтону (19) и Михаэлю Шумахеру (22).

Второе место – лучший результат Оскара Пиастри в Гран При.

Ландо Норрис финишировал третьим, впервые с 2010 года команда McLaren завоевала два двойных подиума подряд. За три последних Гран При McLaren отыграла у Aston Martin 91 очко.

Финишировав восьмым, Валттери Боттас повторил лучший результат в сезоне, которого он добился в Бахрейне. Его напарник Гуаньюй Чжоу тоже повторил свой лучший результат, финишировав девятым. Впервые в этом сезоне оба гонщика Alfa Romeo заработали очки в одной гонке.

Льюис Хэмилтон 30-й раз за карьеру сошёл с дистанции, шестой раз это произошло на первом круге. Теперь осталось только двое гонщиков, проехавших 100% дистанции в этом сезоне – Ферстаппен и Алонсо.