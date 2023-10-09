Изола: Гранулирование было очень серьёзным фактором

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Перед гонкой в FIA приняли решение ограничить длину отрезка дистанции 18 кругами, причём на резине любой жёсткости. Это было связано с выводами Pirelli о том, что на трассе в Лосаиле шины испытывают специфические нагрузки и велика вероятность образования на их боковинах микропорезов. Поэтому на дистанции в 57 кругов командам было предписано совершить три пит-стопа.

Большинство гонщиков стартовали на резине состава Medium, но Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Кевин Магнуссен и Лиам Лоусон предпочли мягкие шины, а Серхио Перес, начинавший гонку с пит-лейн – Hard.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «Во многих отношениях уик-энд был очень трудным и завершился гонкой, которая с учётом всех обстоятельств сложилась интересно, и на трассе шла острая борьба.

Открытое взаимодействие всех заинтересованных сторон – FIA, Формулы 1, команд и гонщиков – означало, что мы быстро и эффективно отреагировали, поскольку в первую очередь было важно решить проблему безопасности.

При этом несмотря на все ограничения, введённые FIA, зрители увидели интересное шоу, на трассе были и дуэли, и обгоны. В ближайшее время мы продолжим анализировать работу шин, которые использовались в этот уик-энд, чтобы получить как можно больше информации и поделиться ею с федерацией.

По ходу гонки мы видели, что гранулирование было очень серьёзным фактором, причём для всех составов, но его уровень постепенно снижался по мере того, как трасса покрывалась слоем отработанной резины. Сегодня ветер был намного слабее, чем в предыдущие дни, поэтому песка и пыли на поверхности асфальта было меньше, хотя какое-то их количество на трассе всё-таки осталось.

Также на эффективности резины сказалась тепловая деградация, поскольку температура трассы не опускалась ниже 36 градусов».