Лео Турини: Гран При Катара не останется в моей памяти

Лео Турини, ветеран итальянской гоночной журналистики, комментируя итоги Гран При Катара, задаёт вопросы не только Фредерику Вассёру, чья команда опять расстроила своих болельщиков, но и Стефано Доменикали, президенту Формулы 1, считая, что вчерашняя гонка стала примером того, как попираются многолетние традиции нашего любимого спорта…

Некоторые соображения по итогам Гран При, который не останется в памяти, по крайней мере, в моей.

Возможно, Катар был идеальным местом для Лионеля Месси, вполне подошёл Максу Ферстаппену, а также McLaren, причём эта команда удивляет всё больше. В этот уик-энд она стала отличным примером того, что к любой трассе можно адаптироваться почти без тренировок.

А вот Ferrari Катар не подошёл. Да и Формуле 1 в целом он не подходит, и я постараюсь объяснить, почему.

Начнём со Скудерии. Поразительно (и это ещё слабо сказано) уже то, что Карлос Сайнс вообще не смог принять участие в гонке из-за технической проблемы – на его машине что-то сломалось в топливной системе. Но когда Льюис Хэмилтон на старте предпринял безумную атаку на Джорджа Расселла, я по наивности понадеялся, что его сход даст Ferrari возможность отыграть у Mercedes хотя бы несколько очков.

Но нет. Хотя Расселл оказался в хвосте пелотона, потом он спокойно пробивался вперёд, догнал, а затем и опередил Шарля Леклера. Всё это говорит о том, что путешествие Ferrari по пустыне Катара не стало путём к Земле Обетованной. Если напрямоту, то Фред Вассёр должен задать себе ряд вопросов и, вероятно, дать какие-то ответы.

Другой момент, на котором хочется остановиться, не имеет отношения к команде из Маранелло. Деньги не пахнут, у спортивного бизнеса свои законы, а бизнес – это бизнес.

Но есть ведь и другие соображения, более важные, чем финансовые: их можно назвать репутационными. Стоит ли вообще проводить гонки на трассе, где FIA приходится вводить три обязательных пит-стопа, чтобы избежать излишних рисков?

Не лучше ли попросить моего друга Стефано Доменикали, итальянского наследника Берни Экклстоуна, потребовать от местных организаторов, хотя они и шейхи, уважать традиции и историю – я даже напишу это слово с большой буквы – Историю Формулы 1, насчитывающую уже столько десятилетий?

Дело не в том, что я такой наивный. Кстати, бесполезной ностальгии по временам, давно ушедшим, я тоже не подвержен – подобного рода переживания я просто ненавижу. Но всё-таки есть какие-то границы, которые необходимо соблюдать и которые нельзя переходить. Впрочем, Макс Ферстаппен всё равно всегда побеждает, я в курсе. Но если коротко, то есть гонки и гонки, и проводить их можно по-разному.