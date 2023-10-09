Лиам Лоусон: Жаль, что всё закончилось именно так

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Гонщики AlphaTauri не заработали очков в Катаре. Юки Цунода финишировал 15-м, а Лиам Лоусон – 17-м…

Юки Цунода (15-й): «Сложная гонка. В Катаре было тяжелее и жарче, чем в Сингапуре.

Я хорошо стартовал, отыграл несколько мест и ехал в десятке, но потом машине не хватало скорости, и я не смог удержать позицию. Вместе с командой мы изучим телеметрию и поймем, что можно улучшить в будущем.

Вероятно, Лиам не будет выступать за нашу команду в Остине, я хочу поблагодарить его за совместную работу – он отличный друг и напарник».

Лиам Лоусон (17-й): «В гонке было очень сложно. С самого старта машине не хватало скорости и стабильности. Кроме того, было очень жарко, а когда ты испытываешь проблемы с машиной, это ещё больше всё осложняет.

Похоже, это моя последняя гонка с командой перед возвращением Даниэля Риккардо. Большое спасибо команде, очень жаль, что всё закончилось именно так».