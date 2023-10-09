Марк Хьюз об особенностях Гран При Катара

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Марк Хьюз, эксперт издания The Race, проанализировал события Гран При Катара, прошедшего по несколько необычному сценарию, и обратил внимание на неожиданные последствия решения, принятого FIA перед гонкой.

Макс Ферстаппен, как и ожидалось, выиграл Гран При Катара, но победа досталась ему не так легко, как обычно. Особое качество машины Red Bull, позволяющее гонщикам беречь резину, в этот раз мало что значило.

Из-за риска расслоения шин и введённого FIA лимита кругов, которые можно проехать на одном комплекте резины, гонка прошла в давно забытой манере, характерной для тех времён, когда в Формуле 1 не использовалась резина Pirelli, т.е. превратилась к спринты между многочисленными пит-стопами, и гонщики атаковали в полную силу.

Им не повезло в том плане, что всё это проходило в условиях жары и высокой влажности, характерной для Катара в начале октября. Лучше всего о трудностях, которые пришлось преодолевать, рассказал Шарль Леклер: «Думаю, это была самая тяжёлая гонка, которую я когда-либо провёл. Во-первых из-за совершенно безумной жары, во-вторых из-за всех этих скоростных поворотов, и в третьих – и это самое важное – из-за трёх пит-стопов.

Думаю, мы все недооценили, насколько сильно нам придётся напрягаться, когда пришлось на полном ходу преодолевать эти скоростные повороты. Трудно передать словами, как это было тяжело. В два разе тяжелее, чем гоняться в Сингапуре».

Катарская трасса действительно в основном состоит из таких поворотов. Их 16 и только 6-й – это шпилька, которую быстрым поворотом не назовёшь. А остальные носят затяжной характер и связаны между собой, поэтому нагрузки там выше, чем на других трассах сезона, к тому же машины с граунд-эффектом на высоких скоростях генерируют огромную прижимную силу.

К этому добавилось правило, требующее проехать на одном комплекте резины определённое число кругов, и в итоге гонщики пилотировали на всём отрезке почти в полную силу. Обычно это не так, потому что всем приходится беречь резину, и проблемы чрезмерных физических нагрузок не возникает.

Логану Сардженту пришлось сойти с дистанции, потому что он этого просто не выдержал. Эстебана Окона вытошнило в шлеме. Джордж Расселл в какой-то момент едва не потерял сознание. На прямых участках гонщики пытались как-то вытянуть руки над рулевым колесом, чтобы просто направить на себя хоть какой-то дополнительный поток воздуха. Оскар Пиастри повалился на пол в комнате, где победитель и призёры собираются перед тем, как выйти на подиум.

Ферстаппен перенёс эти нагрузки легче остальных, потому что только он в самых быстрых поворотах в какой-то степени берёг резину. Он это делал на всякий случай, просто потому, что мог себе это позволить – он спокойно контролировал отрыв от McLaren Оскара Пиастри. Поэтому после финиша сказал, что это была одна из пяти его самых тяжёлых гонок. А для всех остальных она была самая тяжёлая.

Разумеется, как только в FIA ограничили длину отрезка на одном комплекте шин 18-ю кругами, а это означало три обязательных пит-стопа, все сразу поняли, что придётся держать темп, более высокий, чем обычно.

Единственное, что сложно было прогнозировать – это насколько высоким будет темп. В предыдущий день во время спринта, дистанция которого составляет 19 кругов, поэтому в баках машин намного меньше топлива, был зафиксирован высокий уровень деградации резины. Мягкие шины выдерживали лишь примерно пять кругов, после чего передняя левая начинала изнашиваться до корда. Даже на резине состава Medium надо было ехать аккуратно. Но к воскресенью трасса была уже покрыта слоем отработанной резины, и шины страдали намного меньше.

Например, Ландо Норрис понял это одним из первых, и просто опередил Окона за счёт более позднего пит-стопа, что позволило ему на втором отрезке подняться на 5-ю позицию. После чего он прибавил и вскоре обогнал Леклера. Гонщик McLaren стартовал 10-м, поскольку в квалификации его лучший круг был удалён, и ему пришлось отыгрываться.

Из-за введённого лимита на количество кругов задача Ферстаппена упростилась, поскольку он мог более гибко выбирать тактику. После субботнего спринта все старались избегать мягкой резины, и в его распоряжении были комплекты Medium и Hard, позволявшие проехать все 70 кругов, тогда как дистанция Гран При только 57, и эта разница в 13 кругов давала ему возможность для манёвра – он мог выбирать моменты для пит-стопов.

Пиастри, стартовавший с 6-й позиции, но почти сразу переместившийся на вторую после инцидента на старте между гонщиками Mercedes, на первый отрезок получил прикатанный комплект Medium, уже проехавший 6 кругов, тогда как шины на Red Bull Макса прошли только один.

Поэтому когда австралийцу пришлось провести первый пит-стоп уже на 12-м круге, Ферстаппен мог спокойно оставаться на трассе, и его шины позволяли проходить круги даже быстрее, чем Пиастри, хотя тот только что перешёл на следующий комплект прикатанной резины Medium. В результате Макс к моменту своего первого пит-стопа увеличил отрыв от Пиастри уже до 8 секунд.

Перед первым пит-стопом его гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе сказал по радио, что Макс может прибавить, и следующий круг голландец легко проехал на секунду быстрее предыдущего. Это было на 16-м круге. После финиша Макс заявил, что именно первый отрезок дистанции «сделал его гонку».

«Три пит-стопа – не самый быстрый способ проехать гонку, но это было хорошим решением шинной проблемы», – резюмировал после финиша Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing.

Кто мог предположить, что такая мера, как ограничение числа кругов, которые можно проехать на одном комплекте, принятая из соображений безопасности, позволит гонщикам атаковать более агрессивно? Если бы не это, то скорее всего Гран При Катара прошёл бы по стандартной схеме с единственным пит-стопом, и мы бы увидели привычное большое преимущество Ферстаппена и Red Bull.

Но в реальности гонка прошла по несколько иному сценарию.