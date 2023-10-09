Шарль Леклер: Мы не ожидали, что McLaren будут так быстры

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В воскресной гонке Гран При Катара команду Ferrari представлял только Шарль Леклер, финишировавший пятым. На машине его напарника Карлоса Сайнса незадолго до старта обнаружили утечку топлива, из-за которой испанец не смог принять участия в гонке.

Шарль Леклер (5-й): «Мы полностью реализовали потенциал в гонке. В каком-то смысле было важно минимизировать потери, принимая во внимание, что Карлос не стартовал. В гонке я не атаковал на пределе, чтобы гарантированно доехать до финиша.

Мы ожидали, что гонщики McLaren будут быстры, но не ожидали, что настолько, как в этот уик-энд. У Mercedes тоже была быстрая машина, и я думаю, что Джордж Расселл тоже не атаковал в полную силу.

С физической точки зрения это была самая тяжёлая гонка в моей карьере. Это произошло по нескольким причинам: из-за высокой температуры и трёх пит-стопов – из-за такого количества остановок каждый круг гонки мы проезжали практически в квалификационном режиме. В результате испытывали гораздо более высокие нагрузки в скоростных поворотах.

Впереди нас ждёт строенная серия этапов. Мы сделаем всё возможное, чтобы закончить сезон на высоком уровне, принимая во внимание нашу борьбу в Кубке конструкторов».

Карлос Сайнс (не стартовал): «Я разочарован, потому что потерял возможность заработать очки. Мы знаем, что временами автоспорт может быть жестоким, и это как раз мой случай. Жаль, поскольку я считаю, что мы могли хорошо провести гонку и заработать очки, которые нам нужны в Кубке конструкторов.

Как и в любой ситуации, мы сделаем выводы из произошедшего. Сейчас необходимо сосредоточиться на оставшихся пяти гонках сезона».

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы не можем быть удовлетворены тем, как сложился этот уик-энд, поскольку потеряли очки относительно ближайших соперников и не смогли отправить Карлоса на стартовую решётку из-за технических проблем.

Однако в случае с Шарлем мы сделали всё, что могли. Он отлично пилотировал в экстремальных условиях, а механики блестяще провели пит-стопы. Возможно, в середине дистанции мы были медленными из-за трафика, но, в любом случае, было бы сложно удержать Джорджа Расселла позади.

Хаотичный уик-энд, прошедший в очень сложных условиях с несколькими неожиданными факторами, такими как проблемы с поребриками и техническая поломка на SF-23 Карлоса.

Мы отправляемся домой с десятью очками, заработанными Шарлем за пятое место. Команда начнёт подготовку к строенной серии американских этапов, которая тоже будет очень сложной».