Стелла: Да, мы использовали командную тактику

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Понимая, что оба гонщика могут подняться на подиум в Катаре, в McLaren после последнего пит-стопа приказали им сохранять позиции, хотя Ландо Норрис был быстрее и имел преимущество более мягких шин.

Андреа Стелла, руководитель команды: « Да, мы использовали командную тактику. После финального пит-стопа мы сказали гонщикам сохранять позиции и спокойно финишировать двумя машинами. Нужно было держаться подальше от поребриков, соблюдать границы трассы и подняться на подиум.

Мы всегда заранее проговариваем такие вопросы. постоянно напоминаем гонщикам о наших принципах при подготовке к соревнованиям и перед гонкой.

Наша цель – не борьба с Aston Martin, наша задача – хорошо справляться своей работой, добиваться высоких результатов».