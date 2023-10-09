Стролл: Стюарды не понимают, что такое Формула 1

Во время гонки в Катаре Лэнса Стролла несколько раз штрафовали за нарушение границ трассы – и после финиша он заявил, что недоволен действиями стюардов.

Лэнс Стролл: «Я не знаю, за что нас штрафуют. Стюарды просто не понимают, что такое современная Формула 1. Они наказывают нас за выезды за пределы трассы, потом сужают эти пределы и говорят, что мы не можем атаковать поребрики, иначе не выдержат шины.

Проблему со штрафами за нарушение границ трассы нужно решить. Мы видели в Австрии, видели в этот уик-энд, как буквально всех за это наказывают. Гонщики не получают преимущества, на три миллиметра выехав за пределы трассы. Мы просто не видим их, проезжая 60 кругов при температуре в кокпите 65-70 градусов с перегрузками от 5 до 6,5g.

Я был расстроен. Я атаковал, делал всё возможное, чтобы хорошо провести гонку, финишировал девятым, а потом два штрафа отбросили меня на 11-е место – и я не получил очков за свою работу».