Алекс Элбон: Я рад, что с Логаном всё в порядке

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Оба гонщика Williams в воскресенье побывали в медицинском центре трассы в Лосаиле – Логан Сарджент прямо по ходу гонки, а Алекс Элбон – после финиша…

Алекс Элбон (13-й): «Я рад, что с Логаном всё в порядке, сход с дистанции всегда неприятен. Думаю, это была одна из самых сложных гонок в сезоне, в которой и я пострадал от перегрева.

Темп был довольно высоким, нужно проанализировать произошедшее, поскольку мы были на хорошей позиции, но в итоге выбыли из борьбы за очки. Нужно разобраться и с перегревом кокпита».

Логан Сарджент (сход): «Главное, что у нас с Алексом всё в порядке со здоровьем. Всю неделю я чувствовал себя плохо, а при такой жаре добавилось обезвоживание.

Меньше всего мне хотелось сходить с дистанции, но здоровье прежде всего. Извиняюсь перед командой, что не смог финишировать. Они проделали невероятную работу в этих сложных условиях. На следующей неделе я полностью восстановлюсь и уже с нетерпением жду гонку в Остине».