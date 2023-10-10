Bridgestone может вернуться, но после Pirelli

Мы писали о том, что к тендеру на поставку шин в сезонах 2025-2027 года Формула 1 допустила две компании – Pirelli и Bridgestone. Решение будет объявлено в ближайшие дни, но немецкий Auto Motor und Sport пишет, что всё решено – Pirelli останется, а Bridgestone станет официальным поставщиком шин с 2028 года.

По слухам, на коммерческих переговорах в Bridgestone здорово подняли планку, так что и Pirelli пришлось значительно увеличить выплаты в адрес Формулы 1 и снизить финансовую нагрузку на команды, но долго работать в таких условиях они не готовы – и могут уступить контракт Bridgestone после окончания действующего соглашения.

«Руководители Формулы 1 отклонили заявку Bridgestone. Официальное заявление должно быть сделано через неделю после Гран При Катара. По слухам, Pirelli предстоит выплатить ещё 20 миллионов долларов Формуле 1, а команды будут платить вдвое меньше — 750 тысяч вместо 1,5 миллиона в год. Чтобы высвободить деньги для Формулы 1, Pirelli вышла из чемпионата мира по ралли. Ходят слухи, что Pirelli хочет завершить контракт после его окончания – и передать Формулу 1 Bridgestone», — пишет немецкое издание.