Хорнер: Нам нужно поговорить с Пересом

5

Сезон ещё не завершён, но как Макс Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул, так Серхио Перес досрочно его провалил.

Мексиканец уступает напарнику больше двухсот очков и может потерять второе место в личном зачёте. В Катаре, где его ближайший преследователь Льюис Хэмилтон сошёл с дистанции, смог заработать только одно очко. В Red Bull очень этим недовольны.

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Думаю, нам нужно поговорить с Серхио. Мы знаем, на что он способен, но сейчас он далёк от оптимальной формы, а нам очень нужно, чтобы он к ней вернулся, чтобы сохранить второе место [в личном зачёте].

Обидно, что он закончил уик-энд только с одним очком, у него даже при старте с пит-лейн была возможность добиться гораздо большего».