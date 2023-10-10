Марко: Наши главные соперники — McLaren

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Консультант Red Bull Хельмут Марко впечатлён прогрессом McLaren…

Хельмут Марко: «Во второй половине сезона наши главные соперники – McLaren. Они почти не уступают нам в скорости и с каждой гонкой стабильно прогрессируют. Видимо, в следующем году бороться с ними будет непросто. Другие команды пока не могут сравниться с нами по чистой скорости.

К сожалению, в Катаре Серхио несколько раз оштрафовали за нарушение границ трассы, хотя он пытался менять траекторию. В данный момент всё складывается не очень хорошо, но я надеюсь, что он всё же сможет удержать второе место в личном зачёте. Ему нужно прибавить здесь и сейчас».