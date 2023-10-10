Окон: Я скорее умру, чем сойду с дистанции

8

После гонки в Катаре Эстебан Окон заявил, что прежде никогда не выступал в столь неблагоприятных условиях…

Эстебан Окон: «В Джидде мы тоже атакуем от старта до финиша при жаркой погоде, но никогда прежде у меня не было таких ощущений, как в Катаре. Было так жарко, что мне хотелось поднять визор на прямой, поскольку мне просто нечем было дышать.

Я пытался направить рукой часть воздуха в шлем, но становилось ещё жарче. Это был ад. В следующем году мы позже приедем на этот этап, и я надеюсь, что будет лучше.

Хотелось ли мне сойти? Да я скорее умру, чем сойду с дистанции!»