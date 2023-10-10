Pirelli останется партнёром Формулы 1 до 2027 года

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В Формуле 1 подтвердили, что компания Pirelli останется партнёром и эксклюзивным поставщиком чемпионата мира до 2027-го включительно, а также предусмотрен опцион ещё на один год.

Кроме того, новое в соглашение включена возможность поставки шин командам Формулы 2 и Формулы 3, что отвечает стремлению Pirelli поддерживать следующие поколения гоночных талантов.

Продление договорённостей с Формулой 1 означает, что итальянская компания будет оставаться монопольным поставщиком команд чемпионата в течение 18 сезонов.

За этот период шинники Pirelli наладили тесное сотрудничество с гонщиками, с командами, с FIA и Формулой 1, поставляя гоночную резину, собирая и анализируя информацию о её работе, чтобы год от года улучшать качество своей продукции.

В Pirelli также заняли лидирующие позиции в области разработки экологически дружественных решений и поддерживают курс на сохранение окружающей среды, взятый Формулой 1, поскольку в чемпионате стремятся достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

С 2024 года все шины Pirelli, предназначенные для чемпионата мира, будут сертифицированы международным «Лесным попечительским советом» (Forest Stewardship Council – FSC). Сертификат FSC означает, что плантации, с которых поставляется растительное сырьё для производства резины, отвечают экологическим стандартам в области поддержки биоразнообразия, а также приносят доход людям, которые на них трудятся, и местному населению.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Со времени возвращения в чемпионат в 2011 году компания Pirelli стала бесценным партнёром, поддерживая Формулу 1 по ходу смены технологий и технических регламентов и поставляя шины, которые обеспечивают захватывающую борьбу на гоночных трассах к радости наших болельщиков.

Приверженность компании стандартам качества, инновациям, а также её глубокое понимание специфики нашего спорта – важнейшие факторы, которые будут действовать в будущем, по мере того, как мы приближаемся к переходу на новый технический регламент, что произойдёт в 2026 году».

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «На протяжении многих лет Pirelli работает на высшем уровне автоспорта, и я уверен, что они и в дальнейшем продолжат поставлять инновационные решения, которые отличает исключительное качество.

Сотрудничать с Формулой 1 – уникальная по сложности задача для поставщиков резины, и Pirelli демонстрирует подлинную целеустремлённость в деле производства резины для этих невероятных гоночных машин, отвечающей самым высоким требованиям.

Я хотел бы поблагодарить Pirelli за их постоянную поддержку автоспорта, причём не только Формулы 1, но и многих других чемпионатов и категорий всех уровней. Эта работа продолжится в последующие годы, чтобы выйти на новые уровни в области эффективности и экологичности, и компания Pirelli уверенно движется вперёд, чтобы достичь этих целей».

Марко Тронкетти Провера, исполнительный вице-президент и исполнительный директор Pirelli: «Мы рады продлить своё присутствие в Формуле 1 и родственных ей чемпионатах. Pirelli уже была в автоспорте в 1950 году, когда родилась Формула 1, и это продление контракта с чемпионатом мира означает, что компания и в наше время играет в нём одну из ведущих ролей на протяжении почти двух десятилетий.

Благодаря целеустремлённости Liberty Media и поддержке FIA чемпионат переживает период исключительно успешного развития – популярность его растёт, а география расширяется, в том числе Формула 1 привлекает всё больше внимания у более молодых поколений.

Инновации и высокие технологии – часть ДНК Pirelli, а Формула 1 является прекрасной лабораторией под открытым небом, которая позволяет не только испытывать новые технические решения, но также вести исследования, способствующие совершенствованию всех производственных процессов.

Я бы хотел поблагодарить всех сотрудников Pirelli за их страстную многолетнюю приверженность нашему общему делу, которое продолжится, поскольку мы продлили сотрудничество с Формулой 1. Мы остаёмся в чемпионате, который считается вершиной автоспорта, как минимум до 2027 года, что привнесёт в работу нашей компании ещё одно ценное измерение».