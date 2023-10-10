Сулайем: Больше команд, меньше Гран При

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Конфликт между президентом FIA Мохаммедом Бен Сулайемом и руководством Формулы 1 очевиден, хоть и не выносится на публику.

Мохаммед Бен Сулайем: «Цель FIA – привлекать в Формулу 1 новых производителей. Мы не можем им отказывать. Я мечтаю об американской команде с поддержкой американского автогиганта, с американским гонщиком и американской силовой установкой. А через несколько лет хотел бы повторения этой схемы с китайским производителем.

Я слышал от руководства Формулы 1, что двенадцати команд слишком много, что на трассах не хватит места. Но совсем недавно мы принимали команду Брэда Питта для съёмок фильма. Обычно на трассах как минимум двенадцать боксов, чтобы принимать двенадцать команд. Скорее, нам следует беспокоиться не о количестве команд, а о чрезмерном количестве гонок. Формуле 1 нужно больше команд и меньше Гран При.

FIA не является поставщиком услуг. Мы владеем Формулой 1, мы передали её во временное управление, но остались владельцами. Это нужно помнить. Я не хочу высказывать ультиматум Liberty Media или FOM, но они должны уважать дух нашего спорта.

Может ли Andretti выступать в Формуле 1 с одобрения FIA, но без согласия Liberty Media? Будем надеяться, что этого не произойдет, но да, такое возможно».