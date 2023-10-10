В Барселоне начались двухдневные тесты Формулы 3

13

В испанской Барселоне стартовали двухдневные тесты Формулы 3. Лучшее время по итогам дня показал гонщик команды Hitech Люк Браунинг, проехавший быстрый круг (1:27.055) в утренней сессии.

С утра гонщики сосредоточились на коротких сериях кругов, постепенно набирая скорость. Браунинг показал лучшее время ближе к концу сессии, опередив Тейлора Барнарда на 0,034 секунды. На счету Люка и наибольшая дистанция – 33 круга.

Заезды трижды прерывались красными флагами. Поначалу Каллум Вуазен вылетел в гравий в 14-м повороте, затем Лоренс ван Хёпен остановился в третьем повороте, а за 35 минут до конца сессии тесты были приостановлены в третий раз из-за разворота Джошуа Дюфека в последнем повороте.

После перерыва гонщики вернулись на трассу в рамках трёхчасовой дневной сессии. Тесты прошли спокойно, гонщики работали на длинных сериях, и только под конец дня провели несколько быстрых попыток. Лучшее время показал Габриэле Мини – 1:28.368 секунды. Наибольшая дистанция у Эдриана Давида – 52 круга.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:27.055 33 2. Т.Барнард PHM Racing 1:27.089 16 3. М.Боя Campos Racing 1:27.113 13 4. Н.Цолов ART Grand Prix 1:27.151 23 5. Л.Форнароли Trident 1:27.182 12 6. О.Гёте Campos Racing 1:27.286 14 7. Д.Беганович PREMA Racing 1:27.347 16 8. Г.Мини PREMA Racing 1:27.378 17 9. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:27.395 19 10. Э.Давид MP Motorsport 1:27.467 23 11. З.Мэлони Rodin Carlin 1:27.504 20 12. С.Монтойя Campos Racing 1:27.605 14 13. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:27.614 19 14. С.Мегетуниф Trident 1:27.620 16 15. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:27.660 28 16. Т.Трамниц MP Motorsport 1:27.710 28 17. С.Рамос Trident 1:27.733 16 18. А.Линдблад PREMA Racing 1:27.814 16 19. У.Угочукву Rodin Carlin 1:27.842 21 20. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:27.887 19 21. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:27.940 12 22. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:27.941 18 23. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:27.956 19 24. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:28.164 22 25. Т.Интрафувасак PHM Racing 1:28.196 19 26. Э.Фиттипальди MP Motorsport 1:28.197 23 27. К.Вуазен Rodin Carlin 1:28.207 21 28. Д.Дюфек PHM Racing 1:28.718 16 29. Ц.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:28.802 27 30. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:28.826 18

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Г.Мини PREMA Racing 1:28.368 24 2. Д.Беганович PREMA Racing 1:28.480 26 3. Л.Форнароли Trident 1:28.553 34 4. М.Боя Campos Racing 1:28.556 37 5. С.Мегетуниф Trident 1:28.655 32 6. О.Гёте Campos Racing 1:28.656 37 7. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:28.730 30 8. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:28.792 40 9. А.Линдблад PREMA Racing 1:28.844 27 10. Н.Цолов ART Grand Prix 1:28.911 36 11. Т.Интрафувасак PHM Racing 1:28.914 48 12. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:28.954 40 13. Т.Барнард PHM Racing 1:29.005 47 14. С.Монтойя Campos Racing 1:29.040 37 15. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:29.128 30 16. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:29.202 37 17. З.Мэлони Rodin Carlin 1:29.215 35 18. С.Рамос Trident 1:29.239 44 19. Э.Давид MP Motorsport 1:29.248 52 20. Т.Трамниц MP Motorsport 1:29.252 47 21. Д.Дюфек PHM Racing 1:29.285 47 22. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:29.331 29 23. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:29.405 35 24. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:29.422 30 25. У.Угочукву Rodin Carlin 1:29.451 35 26. Э.Фиттипальди MP Motorsport 1:29.502 47 27. Ц.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:29.666 30 28. К.Вуазен Rodin Carlin 1:29.984 36 29. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:30.135 37 30. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:30.897 37