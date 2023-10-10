В Формуле 1 не хотят возвращения шинной конкуренции

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Сегодня в Формуле 1 объявили о продлении контракта с Pirelli на поставку шин. Помимо итальянской компании в тендере на поставку шин участвовала японская Bridgestone, однако ей было отказано. Президент Формулы 1 Стефано Доменикали рассказал, что в чемпионате не рассматривали вариант допустить к поставкам шин обе компании, поскольку это приведёт к значительному росту затрат.

Стефано Доменикали: «Этот вопрос решался вместе с FIA, чтобы гарантировать, что стоимость экосистемы не будет нарушена. Высокие затраты – одна из причин, почему мы отказались от шинной конкуренции. При двух поставщиках приходилось проводить большое количество тестов и исследований, что стоило очень дорого. Именно поэтому мы пришли к нынешнему варианту.

Сейчас очень важен контроль над затратами, поэтому преждевременно думать о возвращении конкуренции шинников в будущем. Этот вопрос не стоит на повестке дня.

Если в будущем мы сможем контролировать затраты, но почему бы и нет? Но, как я сказал, в данный момент мы не обсуждаем этот вопрос с FIA или командами».