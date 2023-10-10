Ваулз: Надежды были большие, но не оправдались

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Гран При Катара стал тяжёлым испытанием для гонщиков Williams, и Логан Сарджент не смог с ним справиться, ему просто не хватило сил. Алекс Элбон, заработавший очки в спринте, в воскресенье финишировал только 13-м. Неутешительные итоги уик-энда прокомментировал Джеймс Ваулз, руководитель британской команды.

Джеймс Ваулз: «В этот уик-энд мы испытывали смешанные чувства. Субботний спринт мы провели удачно, заработав два ценных очка, причём на трассе, которая в теории не должна была подойти нашей машине. Но если в субботу FW45 отличалась оптимальными настройками, то о воскресенье этого сказать нельзя.

В гонке мы не претендовали на очки – более того, сократилось наше преимущество по отношению к соперникам по Кубку конструкторов. Это произошло из-за целого ряда сложностей, с которыми мы столкнулись по ходу Гран При. Надежды были большие, но не оправдались, поскольку темп не отвечал нашим ожиданиям.

Если говорить о Логане, то он себя очень неважно чувствовал, но ему немного нездоровилось с самого начала уик-энда. Он старался это преодолеть, однако на трассе, которая вас очень строго накажет, если вы допустите обезвоживание организма, и где очень велики нагрузки, ему стало плохо.

Состояние Логана было хуже, чем у других, но он держался, пока хватало сил, но в конечном итоге ему пришлось сойти с дистанции.

Во многом это относится и к Алексу. У него тоже были проблемы из-за обезвоживания, но сейчас он уже в порядке, и в Остине оба будут в форме. Но эта гонка была очень тяжёлой.

Alfa Romeo сократила отставание от нас в Кубке конструкторов, и теперь две команды разделяют не так уж много очков. Мы это понимаем, но знаем, что до конца сезона ещё далеко, и нам предстоит многое сделать, чтобы удержать 7-е место, сражаясь за которое мы отдали столько сил.

В Остине и Бразилии в программу уик-эндов входят спринтерские гонки, и серия из трёх этапов подряд, разделённых недельными интервалами, даёт возможность заработать нужное количество очков, которое позволит удержать 7-е место в командном зачёте. Я уверен, что у нас есть всё необходимое, чтобы завершить сезон хорошими результатами».