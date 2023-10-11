Бергер: Если ты в отличной форме, проблем не возникнет

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По ходу Гран При Катара гонщикам пришлось непросто. Из-за жары и обезвоживания многие жаловались на плохое самочувствие, а Логан Сарджент даже сошёл с дистанции. Джордж Рассел сказал, что многие из его соперников признались, что «были близки к потере сознания».

Бывший гонщик Формулы 1 Герхард Бергер считает, что дело не в жаре, а в недостаточном уровне подготовки.

Герхард Бергер: «В наше время всё было так же. Похоже, в этот раз парни выложились на пределе возможностей, но это вопрос физической подготовки. Если ты в отличной форме, проблем не возникнет, как их не возникает у Ферстаппена или Хэмилтона. Вы обязаны иметь ввиду этот фактор, если хотите побеждать.

Со мной тоже такое случалось, особенно в начале карьеры. В жаркой гонке в Аделаиде мне пришлось снизить скорость на последних кругах, чтобы не попасть в ситуацию, подобную той, которую мы видели в Катаре. И несколько позиций я потерял. Я часто чувствовал себя плохо потому, что у меня не было должной физической формы».