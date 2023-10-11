Бергер впечатлён гонщиками нового поколения

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Бывший гонщик Формулы 1 Герхард Бергер впечатлён новым поколением гонщиков…

Герхард Бергер: «Удивительно, как уверенно Ферстаппен выигрывает гонки. Без малейших ошибок. Кроме того, Макс — хороший парень во всех отношениях, вежливый, всегда готовый к диалогу..

Раньше говорили, что в Формуле 1 нужно провести один, два, три года, чтобы ко всему привыкнуть. Полная ерунда. Просто садись и езжай. Ферстаппен сразу был быстр, Норрис сразу был быстр, сейчас Пиастри быстр. Это выдающиеся таланты.

Столкновение Хэмилтона с Расселлом? Я был удивлен, что некоторые комментаторы оказались в замешательстве по этому поводу. Было совершенно ясно, кто виноват. Но мне понравилось, что Хэмилтон немедленно извинился. Возможность выстоять в такой ситуации и взять на себя ответственность впечатляет».