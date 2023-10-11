Дневник Мика Шумахера: Я изучаю варианты на 2024-й

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В 2023 году Мик Шумахер посещает этапы Формулы 1 в качестве резервного гонщика Mercedes, работает на симуляторе и ведёт дневник на сайте команды, в котором рассказывает о своей работе.

Привет! Я вернулся с очередной главой дневника. В последний раз я публиковал запись перед летним перерывом, и это было уже давно! Во время сезона перерыв становится более важным, поскольку в календаре появляется всё больше гонок. У некоторых команд нет возможности проводить ротацию персонала, поэтому возможность отдохнуть критически важна.

Для меня перерыв прошёл хорошо. Это отличная возможность немного отдохнуть от гонок и подготовиться ко второй половине сезона. На отдыхе я стараюсь не только расслабиться, но и заняться чем-то новым, поскольку это лучший переключить внимание. Однако это всё индивидуально.

На заключительных европейских этапах я два последних раза работал ночами на симуляторе во время гоночного уик-энда, чтобы помочь команде. Мы уже провели этапы в Сингапуре, Японии и Катаре, но и оставшиеся гонки будут выездными. Между Гран При Японии и Гран При Катара я провёл время в Токио и в Австралии. Сейчас я с нетерпением жду следующие гонки.

На протяжении года я продолжаю знакомиться с командой и лучше узнавать коллег. С некоторыми я был знаком ещё до прихода в команду, что помогло. Кроме того, приятно познакомиться с людьми, которые работали ещё с моим отцом.

Работа на симуляторе на протяжении сезона принесла плоды – мы добились хорошего прогресса в развитии машины. Две последние ночные сессии на симуляторе получились довольно утомительными, но наградой стали результаты на трассе. Мы много работаем и стараемся сделать максимум возможного, что поможет команде в оставшиеся дни уик-энда.

Во всех оставшихся Гран При я буду на трассе весь уик-энд. Я – резервный гонщик команды, и должен быть готов сразу есть за руль, если Льюис Хэмилтон или Джордж Расселл не смогут выступить. Если я буду возвращаться в Брэкли для работы на симуляторе, то не смогу этого сделать.

Основная часть моей работы на симуляторе связана с машиной W14. Мы смогли узнать много нового, что окажется полезным в будущем. Разработка W15 началась уже довольно давно и продолжается до сих пор. Всё, что мы узнаём о машине этого года, можно использовать в следующем сезоне. Все в команде работают с максимальной отдачей, чтобы начать следующий год с как можно лучшей машиной.

На заднем плане продолжается работа над моими планами на 2024-й. Я продолжаю изучать варианты, чтобы понять, в каком именно направлении мы можем двигаться, как выполнить свои обязательства и тому подобные вещи. На всё это требуется время.

Как обычно, говорю вам спасибо за поддержку, добрые слова и комментарии. Надеюсь, вам понравился сегодняшний дневник. Позже в этом году я вернусь с новой записью.