Команды Mercedes и Red Bull отчитались о росте прибыли

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Компания Mercedes-Benz Grand Prix Limited, управляющая командой Формулы 1, опубликовала финансовый отчёт за 2022 год.

По итогам прошлого года выручка компании выросла на 91,2% по сравнению с 2021-м и составила 474 миллиона фунтов стерлингов, а чистая прибыль выросла до 89,4 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с 68,8 миллионами фунтов годом ранее.

У Red Bull Racing доходы оказались ниже, хотя компания тоже добилась роста по сравнению с 2021 годом. В 2022-м выручка выросла на 39,6% и составила 278 миллионов фунтов стерлингов. Чистая прибыль по сравнению с Mercedes составила скромные 2,05 миллиона фунтов. Однако даже такая сумма всё равно оказалась ростом на фоне 1,35 миллионов фунтов годом ранее.