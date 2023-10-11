Майк Крак защищает Лэнса Стролла

14

В квалификации Гран При Катара, которая завершилась для Лэнса Стролла уже в первой сессии, канадский гонщик повёл себя несдержанно, вышвырнул из машины руль и грубо толкнул Генри Хоу, своего тренера и физиотерапевта. Многие раскритиковали Стролла, но руководитель команды Aston Martin Майк Крак встал на защиту своего гонщика.

«Когда результаты ниже ваших ожиданий и они постоянно накапливаются, то возникает момент разочарования, – приводит слова Майка Крака издание Racingnews365. – Когда футболиста снимают с игры, то он может не пожать руку тренеру или швырнуть полотенце или бутылки с водой – мы часто такое видим. Я всегда стараюсь отложить беседу с гонщиком до тех пор, пока у него не спадёт адреналин.

Я уверен, что мы на командном мостике испытываем в 10-20 раз меньше адреналина, чем гонщики, которые, покинув машину, сразу должны идти к микрофону. И все оценивают их реакцию. Эмоции – это то, что мы ждём от спортсменов, и если они реагируют не так, как мы ждём, то мы их осуждаем. Но правильно ли это? Нужно быть осторожными со своей оценкой.

Некоторые любят сесть на диван в хорошо кондиционируем помещении и рассуждать: «Гонщик не может так себя вести». Я считаю, что мы должны проявлять к гонщикам и спортсменам мирового уровня больше уважения».