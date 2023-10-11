Марко: Пересу нужна смена команды

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Бывший гонщик Формулы 1 Герхард Бергер недавно заявил, что Серхио Пересу нужно сменить команду, чтобы вернуть прежнюю форму. Консультант Red Bull Хельмут Марко с этим согласен…

Хельмут Марко: «Не стоит забывать, что это я привёл Переса в команду. Но выступать рядом с Ферстаппеном очень сложно, что мы уже видели на примере Гасли.

С этой точки зрения Бергер прав, Пересу нужна смена окружения и команды. Посмотрим, как пройдут следующие две гонки, но и команда, и Серхио, понимают, что он находится в кризисе».