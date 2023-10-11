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В среду участник Академии Ferrari Оливер Берман дебютировал за рулём Формулы 1. Британский гонщик отработал день на трассе Фьорано за рулём машины 2021 года SF21. В Ferrari не стали сообщать статистику тестов.

В этом сезоне на этапах в Мехико и Абу-Даби Оливер Берман примет участие в первой сессии свободных заездов в составе Haas. Прошедшие тесты стали одним из этапов подготовки к дебюту в рамках гоночного уик-энда.

В 2023 году Оливер Берман выступает в Формуле 2 в команде Prema. У него на счету 3 поула, четыре победы и шесть подиумов. За один этап до конца сезона британский гонщик занимает шестое место в личном зачёте.