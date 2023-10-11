Оливер Гёте показал лучшее время на тестах в Барселоне

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В среду в испанской Барселоне состоялся второй и заключительный день тестов Формулы 3. Лучшее время дня (1:26.675 с) показал гонщик команды Campos Оливер Гёте, проехавший свой самый быстрый круг в утренней сессии.

Как и накануне, с утра гонщики начали день с серии быстрых кругов, а затем переключились на длинную дистанцию. Многие за сессию проехали больше 30 кругов, а наибольшую дистанцию преодолел Арвид Линдблад из команды Prema – 49 кругов.

Утренняя сессия дважды прерывалась красными флагами. Первым остановил тесты Чарли Вурц, сын бывшего гонщика Формулы 1 Алекса Вурца. Молодой пилот Jenzer Motorsport задел барьер во втором повороте, но команда быстро восстановила его машину, и он продолжил тесты.

Во второй раз красные флаги появились после вылета Лоренса ванн Хопена в девятом повороте.

Днём основное внимание гонщики уделили работе на длинных сериях кругов. Лучшее время показал гонщик Prema Дино Беганочив, проехав круг за 1:28.553 секунды. У него же и наибольшая дистанция – 65 кругов.

Дневная сессия всего один раз прерывалась красными флагами – Тасанапол Интрафувасак вылетел в девятом повороте и застрял в гравии.

Финальные в 2023 году тесты Формулы 3 пройдут на трассе в Имоле 23-24 октября.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. О.Гёте Campos Racing 1:26.675 31 2. Г.Мини PREMA Racing 1:27.034 48 3. Л.Форнароли Trident 1:27.261 41 4. М.Боя Campos Racing 1:27.287 31 5. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:27.296 19 6. Н.Цолов ART Grand Prix 1:27.362 41 7. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:27.494 33 8. С.Мегетуниф Trident 1:27.622 45 9. А.Линдблад PREMA Racing 1:27.636 49 10. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:27.636 46 11. С.Монтойя Campos Racing 1:27.652 29 12. Т.Барнард PHM Racing 1:27.681 24 13. С.Рамос Trident 1:27.698 44 14. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:27.775 43 15. Д.Дюфек PHM Racing 1:27.841 30 16. У.Угочукву Rodin Carlin 1:27.915 25 17. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:27.946 28 18. З.Мэлони Rodin Carlin 1:27.953 30 19. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:28.012 36 20. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:28.015 10 21. Т.Трамниц MP Motorsport 1:28.019 27 22. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:28.089 32 23. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:28.264 21 24. Э.Давид MP Motorsport 1:28.396 24 25. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:28.404 13 26. Э.Фиттипальди MP Motorsport 1:28.438 29 27. Т.Интрафувасак PHM Racing 1:28.444 31 28. Д.Беганович PREMA Racing 1:28.489 10 29. Ц.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:28.536 42 30. Н.Бохра Rodin Carlin 1:28.845 35

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Д.Беганович PREMA Racing 1:28.553 65 2. М.Боя Campos Racing 1:28.810 54 3. О.Гёте Campos Racing 1:29.052 33 4. С.Монтойя Campos Racing 1:29.222 53 5. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:29.290 45 6. Л.Форнароли Trident 1:29.477 34 7. У.Угочукву Rodin Carlin 1:29.605 34 8. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:29.804 36 9. С.Мегетуниф Trident 1:29.895 39 10. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:29.944 42 11. З.Мэлони Rodin Carlin 1:29.956 32 12. Н.Бохра Rodin Carlin 1:30.107 35 13. С.Рамос Trident 1:30.149 33 14. Т.Барнард PHM Racing 1:30.290 30 15. Т.Трамниц MP Motorsport 1:30.541 45 16. Э.Фиттипальди MP Motorsport 1:31.073 47 17. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:31.807 37 18. Г.Мини PREMA Racing 1:32.257 47 19. Н.Цолов ART Grand Prix 1:32.317 44 20. К.Мэнселл ART Grand Prix 1:32.368 45 21. А.Линдблад PREMA Racing 1:32.472 54 22. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:32..585 53 23. Т.Интрафувасак PHM Racing 1:32.660 24 24. Э.Давид MP Motorsport 1:32.719 44 25. Д.Дюфек PHM Racing 1:32.720 25 26. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:32.726 53 27. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:32.958 53 28. Ц.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:33.351 36 29. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight — — 30. Л.ван Хёпен ART Grand Prix — —